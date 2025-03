Lanazione.it - Il derby è del San Donato. E il Figline adesso rischia

SanTavarnelle 21 SANTAVARNELLE (3-4-3) Tampucci; Croce, Cellai, Bruni; Pecchia (68’ Dema), Borgarello, Gistri, Carcani; Purro (85’ Cecchi), Gubellini (72’ Manfredi), Falconi (80’ Senesi). All. Bonucelli(4-3-3) Pagnini; Giraudo (90’ Allushaj), Nobile, Simonti, Zellini ; Torrini (58’ Ciravegna), Cavaciocchi (45’ Rossini) Aprili; Rufini (62’ Milli), Mugelli, Dama (62’ Gozzerini). All: Baracchi Arbitro: Sacco di Novara Marcatori: 12’ Gistri, 59’ Carcani, 77’ Mugelli TAVARNELLE – È stato uno scontro diretto per la salvezza teso e vibrante quello andato in scena ieri al Pianigiani di Tavarnelle e finito con la vittoria del SanTavarnelle. Nei primi minuti ilmostra una maggior determinazione e chiude il Sannella propria metà campo.