Sport.quotidiano.net - Il derby del Montalbano dice Lampo Meridien. Pirone e Chianese abbattono la Larcianese

: Costa, Simi, Notarelli, Viti, Zingarello, Del Sorbo, Boghean (10’ st Bargellini), Di Vito,(19’ st Dingonzi),(36’ st Benvenuti), Biagioni (19’ st Mercugliano). A disp. Bicchieri, Niccolò Ferrucci, Lapo Ferrucci, Bitep. All. Bartolozzi.: Cirillo, Porciani, Antonelli (38’ st Capetta) Marianelli, Tafi, Bagni, Lo Russo (1’ st Iannello), Sarti (21’ st Salerno), Ferraro (29’ st Maarouf), Romani (1’ st Tersigni) Mori. A disp. Pellegrini, Vallesi, Seghi, Lavori. All. Cerasa. Arbitro: Briganti di Carrara. Marcatori: 14’, 25’ Antonelli, 37’(rig.) Ildelè stato vinto dai padroni di casa del. Le tre reti sono state segnate tutte nel primo tempo. I locali sono passati in vantaggio con, che su assist di, posizionato in area di rigore, conclude con un tiro violento che supera il portiere ospite.