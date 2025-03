Gamberorosso.it - Il declino dell'alta cucina: stanchi di essere sorpresi a tutti i costi

Leggi su Gamberorosso.it

Se il fine dining è entrato nel cono d’ombra è sicuramente a causao stress che si respira nell’ristorazione ea crisi economica che obbliga a scelte di profilo più basso. Il ceto medio, che fino a pochi anni fa – grosso modo prima’inizioa guerra Ucraina-Russia – si poteva permettere una volta al mese una cena in un ristorante di ricerca (mai sotto le 100 euro a testa), oggi deve fare i conti con l'inflazione. Le prime cose che sno: i piccoli lussi ai quali si può rinunciare. Si fa a meno’esperienza gastronomica in un locale cool e premiato dalla classifica di turno ma non a un aperitivo dopo il lavoro o una colazione gourmet con croissant al burro e caffè speciality il sabato mattina. Si continua ad avere una vita vivibile e rapporti sociali optando per soluzioni più easy.