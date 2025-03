Il ddl spazio rallenta la sua corsa Ecco perché l’apertura a Musk potrebbe arrivare in aula al Senato solo a maggio

Leggi su Open.online

Presentato a settembre e approvato dalla Camerala ssettimana, il disegno di legge (ddl) sullosi appresta ora ad affrontare un lungo e tortuoso percorso al. Nonostante l’avvio rapido, che ha portato all’approvazione del ddl a Montecitorio con 113 voti favorevoli e 89 contrari, due settimane dopo il voto in commissione, non si prevedono sviluppi significativi prima di. Il provvedimento, voluto dal ministro per il Made in Italy e le Imprese Adolfo Urso, responsabile delle politiche spaziali e aerospaziali, non è stato inserito nell’agenda delle riunioni dei capigruppo alper i prossimi tre mesi. E nemmeno nella Commissione competente, la nona, sembra che ci sia l’intenzione di sgomitare per far accelerare l’approvazione del ddl. Le dichiarazioni diSe il calendario è fissato da tempo, è anche vero che per il momento laranza non sta facendo alcun pressing per stringere i tempi e neppure per fissare una riunione dei capigruppo per rivedere il calendario.