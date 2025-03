Lettera43.it - Il cugino di Vance, volontario in Ucraina: «JD e Trump sbagliano se credono di poter placare Putin»

Leggi su Lettera43.it

Natedel vicepresidente statunitense JD che ha combattuto comea fianco delle truppe di Kyiv, ha condannato il trattamento riservato dall’amministrazionea Volodymyr Zelensky, parlando di «imboscata» alla Casa Bianca e di «utili idioti» al servizio di Vladimir. «Donalde miochiaramente dilo. Si. I russi non dimenticheranno il nostro sostegno all’», ha dichiarato Nate. Aggiungendo poi di essere rimasto deluso dal vicepresidente Usa, che non ha mai tentato di contattarlo per scoprire la verità sulla guerra. Forse però, ha aggiunto, il– al di là delle sue reali convinzioni – sta agendo in un certo modo per accontentare l’elettorato repubblicano.JD(Getty Images).Nate, l’esperienza al fronte ine il ritorno negli UsaEx marine, Nateha raccontato di essersi offertoper il primo battaglione motorizzato Da Vinci Wolves dopo l’inizio dell’invasione su vasta scala della Russia.