Il corpo nel torrente è di Oubrahim Aissa Richiedente asilo ospite del Cas a Cuvio

Non aveva precedenti il ventinovenne marocchino trovato senza vita venerdì sul dondo di un. L’autopsia, che oggi sarà affidata al medico legale, dovrà chiarire le cause del decesso dida un mese del Centro di accoglienza straordinario a. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il giovane era uscito dal centro mercoledì e non era rientrato entro le 22 come avrebbe dovuto. Il fatto era stato segnalato alla Prefettura. Venerdì la tragica scoperta del suonel, una morte che ha suscitato dolore tra gli ospiti del centro dovenon aveva mai creato problemi. Il marocchino era incensurato, quindi sarebbe da escludere l’ipotesi di un suo coinvolgimento nello spaccio.