Il corpo la voce il racconto | il laboratorio

Arezzo, 10 marzo 2025 – Arriva a conclusione la rassegna teatrale METAMORFOSI al Teatro Comunale Giovanni Papini, organizzata da Laboratori Permanenti in collaborazione con il Comune di Pieve Santo Stefano. L’ultimo appuntamento della rassegna sarà nei giorni 15 e 16 marzo 2025 ILLAIL- 2° step -teatrale gratuito condotto da Caterina Casini, secondo appuntamento formativo sul teatro, dedicato ai cittadini di Pieve Santo Stefano e territori limitrofi, per un approfondimento su cosa sia l’espressione teatrale, per creare un pubblico attivo e attento alle proposte culturali che vengono presentate durante l’anno. Attraverso la pratica dell’arte, sperimentando la propria creatività, i partecipanti imparano a mettersi in gioco e fanno esperienza diretta di cosa sia il lavoro di una messa in scena.