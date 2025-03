Biccy.it - Il coreografo di Gaia debutta in tv grazie a Fabio Fazio

e il suo team di Che Tempo Che Fa sono da sempre molto attenti sui fenomeni virali del momento e per questo motivo non hanno potuto non chiamare anche ilCarlos Diaz Gandia durante l’ospitata organizzata conper la promozione di Chiamo Io Chiami Tu.Ovviamente non appena è iniziata la coreografia nella mia testa è partito subito il: “Shom sha sha kaka kom ka tikita tikita tikita tikita tikita shom kaka komba, sha e bom takata tikibom takata ta bom ah eh eh eh sha, ka bom tikita tikibom ka ka go hha a camera camera camera!”.Ecco i video:CHIAMO IO CHIAMI TU #CTCF pic.twitter.com/7GnpUPIptu— Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 9, 2025 Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Che Tempo Che Fa (@chetempochefa)Chi è ildiin tvCarlos Diaz Gandia è une ballerino spagnolo nato a Valencia nel 1995.