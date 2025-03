Casertanews.it - Il Consiglio Regionale 'salva' due punti nascita nel casertano

Leggi su Casertanews.it

Salvi due importantinel.“La chiusura deidiin quattro Comuni della Regione Campania non deve essere più considerato un alibi e un pretesto da agitare, da parte del governo centrale, per non far uscire dal Piano di rientro dai disavanzi sanitari la Regione.