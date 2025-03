Baritoday.it - Il Comune prepara il bando 'Strade Vive': "Contributi a fondo perduto per i piccoli negozi"

La sede di Porta Futuro ospita la terza edizione di 'Commercio Prossimo', l’evento voluto dall’amministrazione comunale per raccontare le politiche messe in campo a supporto degli esercenti cittadini e per favorire l’incontro tra imprese, operatori, categorie e istituzioni, a tre anni dal lancio.