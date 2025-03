Il commercio cinese in Italia e le strategie economiche di Pechino

Leggi su Ildenaro.it

Con l’intento di non lasciarsi coinvolgere completamente dagli effetti della situazione attuale, in prevalenza di forte negatività, potrebbe essere utile dedicare attenzione, giusto quanto ne basta, agli argomenti facenti parte del menage quotidiano. Come conseguenza può essere interessante, stante la peculiarità dello stesso, il fenomeno dei negozi riconducibili ai commercianti cinesi in giro per il mondo. Per maggior precisione quelle persone provenienti dal Celeste Impero, partiti non per diporto e di ritorno a casa in tempi brevi. Quelli che sono descritti nelle righe seguenti sono emigranti nel senso più completo del termine, quindi a tempo indeterminato. Molti di essi si sono stabiliti ine altri continuano a arrivare. I primi tra di essi a arrivare in Occidente, nella seconda metà del secolo scorso, destarono curiosità e diffidenza.