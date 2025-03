Sport.quotidiano.net - .Il commento. L’uomo che urla ha riscritto ancora la Storia

MarchiniCinquanta Special, come la Vespa di Cremonini. Ma quant’è bello andare in giro con queste ali sotto i piedi? Con il Milan, l’ha decisa Ndoye. Con il Cagliari, Orso. Ieri Cambiaghi. Terza vittoria di fila e cinquanta punti. Cin-quan-ta. Va scandito bene, sennò qualcuno potrebbe tirare via, dare quasi per scontato ciò che per tutti era impossibile. Magari sono gli stessi che, sotto il sole di Valles, storcevano il naso davanti allo stile più da direttore del traffico, che da direttore d’orchestra, di Vincenzo Italiano. Fischietto in bocca e sbracciate. Ah, quante vedove di Thiago Motta c’erano, all’ombra dello Jochtal. Lo sapeva, lui, Italiano, perché c’era dare. C’era bisogno di scuotere un gruppo che rischiava di restare prigioniero di se stesso, dentro una favola. Italiano hato tanto e forte.