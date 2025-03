Ilgiorno.it - Il collezionista Gioacchino Quadrio e le sue 300 radio: “Un percorso attraverso un secolo di storia, sogno una mostra”

Cogliate (Monza e Brianza) – Undiraccontatogli oggetti della quotidianità, a cominciare da quella che è stata per molti anni la “regina della casa”, prima dell’avvento della televisione, ovvero laha allestito nel suo magazzino un museo, catalogando oltre 300 esemplari di, ma anche mangiadischi, grammofoni, telefoni, autoestraibili, e ancora le primissime macchine da scrivere, i vecchi arnesi da lavoro e persino i 45 giri introvabili, come quelli di inizio carriera di un gruppo di “emergenti” che si chiamava Pooh o addirittura quello con incisa “La voce del Papa buono”. È un formidabileall’indietro nel tempo quello che si può fare entrando nel magazzino di. Un patrimonio che lui vorrebbe mettere a disposizione di tutti, in uno spazio pubblico adeguato, per raccontare un pezzo didell’ultimo