Il cognome più diffuso in Lombardia? Origine, significato e curiosità

Milano, 10 marzo 2025 – Qual è ilpiù rappresentativo della nostra regione? Come emerge da uno studio della piattaforma Perply nel Nord Italia a spiccare sono cognomi legati a mestieri e a toponimi. Tra questi in particolare c’è Sala, il piùin. Ma cosa significa? Il“Sala” affonda le sue origini nel longobardico, con ildi "corte/edificio", o nel prelatino, da intendere come "canale/terreno paludoso". Altri cognomi italiani largamente diffusi insono Cattaneo e Riva. Sala – il più– ha un’incidenza dello 0,96 ogni 1000 abitanti, Cattaneo dello 0,86 e Riva dello 0,76. Panoramica dello skyline di Milano dalla terrazza del Duomo, 12 gennaio 2022. ANSA/MATTEO CORNER Non semplici etichette anagrafiche; l’importanza dei cognomi I cognomi – ricorda lo studio – non sono solo etichette anagrafiche, ma si tratta di veri e propri testimoni di storie e tradizioni tramandate nel tempo.