Il Centro studi di Confindustria | Italia tra le economie più sostenibili di G20 e Ue

L’è una dellepiùdel G20 e dell’Unione europea. È quanto riferisce una nota deldi. Nel 2023 l’intensità di emissioni dell’economiana è stata di 0,12 kg CO2e per dollaro di Pil, quasi un terzo inferiore alla media del G20 (0,32 kg CO2e per dollaro). Nonostante sia la seconda manifattura dell’Unione europea, l’occupa solo il 17mo posto per intensità di emissioni, che nel comparto manifatturiero è calata del 17,1 per cento tra il 2014 e il 2023 e che risulta inferiore del 5,1 per cento rispetto alla media dell’Ue e tra le più basse d’Europa. Nonostante l’ampia diversificazione dell’industriana circa il 71,5 per cento delle emissioni della manifatturana proviene da quattro settori principali: minerali non metalliferi (23,8 per cento), derivati del petrolio (19,0 per cento), prodotti chimici (14,9 per cento) e metallurgia (13,8 per cento).