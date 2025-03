Il caro energia accelera la crescita dei prezzi alla produzione +16% su base mensile

Quifinanza.it - Il caro energia accelera la crescita dei prezzi alla produzione, +1,6% su base mensile

Nel mese di gennaio, l’incremento deiindustriale ha subito un’zione, dovuta in larga misura all’aumento dei costi dell’, specialmente per elettricità e gas, con un aumento dell’1,6% sue del 4,4% suannua.A rivelarlo è un’indagine dell’Istat, secondo cui al netto del comparto energetico, ihanno registrato un aumento congiunturale modesto (+0,2%) e unamolto più contenuta (+0,8%; era +0,5% a dicembre).Beni di consumo e beni strumentali: ladeiSul mercato interno, il report ha evidenziato unadeidel 2,0% rispetto a dicembre 2024 e del 6,0% suannua (da +1,3% del mese precedente). Al netto del comparto energetico, ihanno registrato in generale un aumento congiunturale modesto (+0,2%) e unamolto più contenuta (+0,8%; era +0,5% a dicembre).