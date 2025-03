Quotidiano.net - Il Caravaggio perduto: l’arte come un thriller

Leggi su Quotidiano.net

"Non posso dirti cos’è altrimenti ci sarebbe il caos". Quando Jorge Coll, mercante d’arte spagnolo proprietario di Colnaghi, la galleria d’arte più antica del mondo, noto “sleeper hunter“, cercatore di opere “dormienti“, capisce di essersi imbattuto nel quadro più importante della sua carriera, la parola d’ordine è "discrezione". Deve elaborare in breve tempo una strategia per battere i suoi colleghi sul tempo e circondarsi solo di persone fidate. Attribuito inizialmente alla scuola di José de Ribera, il quadro era stato messo all’asta da Ansorena. Le foto del dipinto arrivano via whatsapp sui cellulari dei mercanti d’arte che iniziano a fiondarsi a Madrid: vendita programmata per l’8 aprile 202, base d’asta 1.500 euro. Con il chiaroscuro che caratterizzadi, Àlvaro Longoria racconta l’affascinante storia di un dipinto che ha attirato l’attenzione di collezionisti e commercianti d’arte in tutto il mondo.