Il cannoncino vive e lotta insieme a noi

Il: (quasi) impossibile pensare a una pasticceria artigianale, che sia di un piccolo paese, di quartiere in una grande città o di uno dei “grandi nomi”, che non abbia in banco questo classico della pasticceria italiana. In Sicilia è il cannolo a spopolare: ricotta e scorze d’arancia o granella di pistacchio, racchiusi in una cialda croccante. Ma nella maggior parte della penisola, ilha la forma cilindrica, è preparato con pasta sfoglia e ha all’interno una crema golosa, tendenzialmente alla vaniglia o pasticcera. Un must, che non ha mai lasciato (tanto) spazio a forme e colori più moderni, ma che invece rimane più vivo che mai: inserito nei cabaret di paste, passe-partout con grandi e piccini, è ancora al centro delle proposte e delle offerte di pasticcerie e forni.