Linkiesta.it - Il calo demografico è un problema, ma gli allarmismi non salveranno nessuno

Per molto tempo siamo stati abituati a sentirci ripetere una ricorrente preoccupazione di tipo: stavamo correndo troppo velocemente verso una popolazione mondiale eccessiva. Ma poi, accanto a quella, si è diffusa anche la preoccupazione opposta: stiamo correndo verso lo spopolamento, nascono troppo poche persone, c'è untroppo veloce delle nascite. E, in effetti, in tutto il mondo, man mano che i Paesi diventano più ricchi il loro tasso di fecondità crolla. Di primo acchito, non verrebbe da pensare che il tasso di riproduzione sia destinato a calare così tanto ogniqualvolta una società diventa più ricca.