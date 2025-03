Quifinanza.it - Il caffè spicca il volo: ecco cosa condiziona il suo prezzo e perchè

Torna d’attualità il caro, a causa di quotazioni internazionali della materia prima che viaggiano sui massimi storici, per l’effetto combinato di una serie di fattori, quali la siccità nelle zone di produzione, l’aumento de costo dell’energie e le speculazioni che si sono inserite in un mercato già molto teso. Ma vediamo come qual è la situazione internazionale e perché ildelsta aumentando.Le quotazioni internazionali delSui mercati internazionali, ildelha raggiunto livelli record. Il future per consegna maggio sul mercato di Londra registra oggi un incremento dell’1,11% a 5.397 dollari la tonnellata, portando il rialzo da inizio anni a +11%, mentre rispetto a marzo 2024 si evidenzia un’impennata del 65%.Parallelamente, alla borsa di new York, lo stesso contratto di maggio segna un valore di 388,83 cents la libbra, in progresso dell’1,15% rispetto a venerdì.