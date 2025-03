Anteprima24.it - Il Benevento cambia ancora: esonerato Pazienza, pronto il ritorno di Auteri

Tempo di lettura: < 1 minuto E' durata appena cinque partite l'avventura di Michele Pazienza sulla panchina del Benevento. I 4 punti in 5 gare hanno spinto il club ad esonerare l'ormai ex tecnico della Strega. A prendere il suo posto dovrebbe essere mister Auteri che tornerebbe nel Sannio dopo l'esonero di poco più di un mese fa. Questo il comunicato della società: "Il Benevento Calcio – si legge nella nota – comunica di aver sollevato dall'incarico il Responsabile tecnico della Prima Squadra, Michele Pazienza, insieme ai suoi collaboratori: l'allenatore in seconda, Antonio La Porta, e il preparatore atletico, prof. Leandro Zoila. La Società augura loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera e li ringrazia per la professionalità e l'impegno dimostrati".