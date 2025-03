Quotidiano.net - Il 78% delle aziende italiane non trova i lavoratori

C’ERA una volta il problema della disoccupazione. Oggi, invece, il problema ce l’hanno il 78%, che vorrebbero assumere ma nonnocon le necessarie competenze. Un dato, il più alto di sempre per il nostro Paese, che emerge dal rapporto ‘Talent shortage’ di ManpowerGroup, che ha intervistato oltre 40mila datori di lavoro in 42 Paesi del mondo. Il gap è evidente soprattutto nei settori “trasporti, logistica e automotive“ e molto sentito dalle imprese di medio-grandi dimensioni. In particolare c’è una grande domanda per le competenze digitali, che il mercato del lavoro non è in grado di soddisfare. Nel confronto globale, il dato italiano è superiore alla media, dove il 74%organizzazioni mondiali riferisce difficoltà are personale. Restringendo l’analisi all’Europa, la condizione italiana risulta migliore di quella della Germania – dove il talent shortage raggiunge l’86%, valore più alto al mondo – e in linea con Paesi paragonabili come Francia e Regno Unito, entrambi al 76%.