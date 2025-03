Nerdpool.it - Il 10 marzo è il MAR10 Day, dedicato all’idraulico più famoso del mondo

Come ormai da tradizione, il 10si festeggia ilDay, la giornata dedicata all’iconico idraulico dei videogiochi, simbolo di Nintendo. Quest’anno, in occasione del suo 40° anniversario, che ricorda il debutto con Super Mario Bros. su Nintendo Entertainment System nel 1985, le celebrazioni assumono un valore ancora più speciale, anticipando mesi ricchi di novità dedicate a tutti gli appassionati del Regno dei Funghi. Non da meno, la trepidante attesa della nuova console di Nintendo preannuncia l’arrivo di nuove ed emozionanti sorprese con protagonisti Mario e i suoi amici.Un giorno speciale che può essere vissuto per tutto l’anno grazie ai tantissimi videogiochi della serie di Super Mario che hanno scritto la storia di Nintendo Switch:Super Mario Bros. Wonder – La nuovissima avventura in 2D ambientata nel meraviglioso Regno dei Fiori con protagonisti i tanti personaggi che hanno dato vita aldi Super Mario.