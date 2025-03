Quotidiano.net - Il 10% del fatturato per l’innovazione

QUELLA DELLA VALPHARMA è una storia di lungo corso. La società nasce, infatti, nel 1977, inizialmente come Euderma, nome che vien trasformato nel corso di un decennio in Valpharma. Da allora ad oggi sono cambiate molte cose. Il fondatore, Roberto Valducci, non c’è più, al suo posto c’è la figlia, Alessia, che oggi guida il Gruppo, che oggi comprende tre realtà, Valpharma, Valpharma International, ed Erba Vita Group. Il Gruppo, nato a San Marino, oggi, forte di unche nel 2023 ha superato i 71 milioni di euro, ed è presente in 70 Paesi, nei 5 continenti. Valpharma Group propone formulazioni innovative, risultato di ricerca e sviluppo dei propri laboratori. Farmaceutica, nutraceutica, contract manufacturing e private label sono i principali ambiti in cui opera il gruppo. La sede italiana si trova a Pennabilli, in provincia di Rimini, e si estende per 45 mila metri quadri.