Ignoffo: "Lukaku e Raspadori hanno una bella intesa"

Giovanni, ex difensore del Napoli, è intervenuto a Napoli Magazine Live, trasmissione radiofonica in onda su Radio Punto Zero. Di seguito le sue parole sul momento della squadra azzurra.: “La vittoria mette pressione all’Inter”Così l’ex Napoli: “La vittoria mette pressione all’Inter mentre l’Atalanta batte la Juventus e dovrà sfidare ora proprio i nerazzurri? Il Napoli potrebbe e dovrebbe approfittarne giocando contro il Venezia, dovrà approcciare bene la gara. Gli azzurri devono dimostrare di voler lottare fino alla fine per vincere. Per gli attaccanti è importante fare gol, alza l’autostima del giocatore.una, ma c’è ancora tempo per migliorare. Conte sta lavorando tantissimo sulla coppia d’attacco, i loro movimenti rendono migliore la manovra offensiva della squadra.