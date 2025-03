Anteprima24.it - Ieri in Campania: baby gang profana statua di Padre Pio. Lukaku-Raspadori, il Napoli ritrova il sorriso

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, domenica 9 marzo 2025. Avellino – Sta diventando virale il video realizzato nella piazza di Baiano che immortala un gruppo di giovanissimi che, dopo aver scavalcato una recinzione, si arrampica sulladiPio e inizia a compiere gesti irrispettosi nei confronti di una delle figure religiose più amate dalla comunità. (LEGGI QUI) Benevento – Quarto pareggio nelle ultime cinque giornate per i giallorossi di mister Pazienza che non sono andati oltre l’1-1 nel derby del “Pinto” contro la Casertana. Si allontana il terzo posto per i sanniti ora distante 5 punti. (LEGGI QUI)Caserta – Due donne ed un ragazzo sono rimasti feriti in un’esplosione causato da una fuga di gas in un appartamento di via Peschiera a Marcianise.