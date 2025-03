Dilei.it - Icardi organizza una festa da sogno per il compleanno di China Suarez, la reazione di Wanda

Mauro, dopo aver chiuso la sua relazione conNara, ha ritrovato l’amore tra le braccia di, con cui l’ex moglie l’aveva accusato di tradimento. Il calciatore, però, sembra più innamorato che mai e di recente hato unadidaper la nuova fidanzata. In ogni casoNara non avrebbe preso bene l’iniziativa dell’ex marito., ladiha festeggiato i suoi 33 anni il 9 marzo 2025 e per l’occasione il fidanzato Mauroha deciso dirgli unasontuosa, che ha avuto luogo in un esclusivo hotel a cinque stelle, alla presenza degli amici, della famiglia della modella e di due dei suoi tre figli: Magnolia e Amancio.Il calciatore ha condiviso le immagini di una tavola imbandita e decorata con tovaglioli rosa con fiocchi color oro, stesso colore che è stato ripreso anche nella torta a due piani dell’attrice.