Iapichino | Mia madre Fiona May mi ha chiesto di essere migliore di lei ora non mi auto-saboto più

In un’intervista al Messaggero, Larissaracconta della medaglia d’oro ottenuta agli Europei indoor nel salto in lungo.: «MiaMay mi hadidi lei»Come ha celebrato l’oro?«Qui in Olanda i ristoranti chiudono alle nove e mezza, non c’è stato tempo di far nulla. Ma ieri all’aeroporto di Amsterdam prima di volare a Firenze, ho mangiato la cosa più unta che ci fosse. Desideravo tanto l’oro. Ad Apeldoorn è venuta fuori una nuova Larissa che è riuscita a non-sabotarsi, a stare dentro la gara fino alla fine. Sono entrata nella modalità animalesca e volevo a tutti i costi fare il saltodella giornata».Come è riuscita a mettere da parte i cattivi pensieri?«Parlando tanto con me stessa».Vincendo una medaglia già conquistata in passato da sua, si sente di aver esaurito il costante confronto col passato?«In realtà io e mamma la viviamo come uno scherzo.