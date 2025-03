Movieplayer.it - Ian McKellen incoraggia i giovani attori gay a fare coming out: "Nascondersi è stupido"

Il celebre attore, simbolo del teatro britannico e volto della saga de Il Signore degli Anelli ha suggerito ai colleghi di non aver paura delle loro scelte Sir Ianè noto per ruoli memorabili come Magneto nel franchise degli X-Men e Gandalf nella saga cinematografica de Il Signore degli Anelli. Il veterano attore ha dichiarato pubblicamente la sua omosessualità nel 1988 e ora sta esortando i colleghi piùlo stesso. In un'intervista al Times,ha affrontato il tema del matrimonio omosessuale, in un momento in cui rischia di essere vietato in diversi Stati americani: "Dobbiamo sempre stare all'erta. In questo Paese, spero che grazie al matrimonio gay, più persone siano meno spaventate e più accettate nei confronti degli omosessuali. Altrove il quadro .