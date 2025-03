Ilrestodelcarlino.it - I Vikings sono vivi, Chiaravalle costretta al pari. Zona playout a tre punti, Rubiera può agganciarla

3232: Sanchez, Morettin 5, Vichi, Del Curto 2, Selimi, Ceresoli, Brutti 1, Barroso Vieira 3, Hammouda 1, Di Domenico 6, Solustri, Sampaolo, Mandolini, Ballabio, Santinelli, Cuello 14. All. Guidotti.: Rivi, Bartoli D. 2, Benci, Bortolotti, Errico 1, Oleari 1, Kasa 9, D’Agata, Bartoli R. 3, Gonzalez, Hila, Giovanardi, Strada 4, Bonassi, Fedila 11, Boni 1. All. Corradini. Arbitri: Fasano e Lorusso. Il cambio in panchina fa bene ai(3), che muovono la classifica grazie al 32-32 maturato a(11) e salgono a -3 dalladi Serie A Gold maschile. Il bicchiere è, tuttavia, mezzo vuoto: dopo esser stati avanti 20-16 al 7’ della ripresa, gli uomini di Corradini (subentrato in settimana a Galluccio) hanno il colpo del kappao a 13’’ dal termine con l’algerino Fedila, il migliore dei suoi con 11 centri, ma quest’ultimo sbaglia davanti a Sampaolo la rete del 33-31 e, sul capovolgimento di fronte, Hammouda pareggia da distanza siderale.