Ilrestodelcarlino.it - I soldi o ti taglio la gola. Tentata estorsione in centro: 13enne minaccia coetaneo

Ancona, 10 marzo 2025 – Invece di chiamare i genitori, in preda al terrore ha fermato due agenti della polizia locale in servizio in. “Aiutatemi, c’è un ragazzo che”. Sabato pomeriggio, le 18.30 circa, l’ora dello struscio. Un sacco di gente, come sempre, lungo corso Garibaldi. I due agenti vedono arrivare un ragazzino, 14 anni non compiuti. “C’è uno che mi chiede deio mi taglia la”. Il ragazzo fa vedere i messaggi ricevuti sul suo smartphone. Ce ne sono diversi, tutti dello stesso tenore. A questo punto gli agenti concordano con lui di fissare un appuntamento con il presunto estorsore. Ha anche lui 14 anni non compiuti. Non molto tempo dopo, il ragazzo si presenta all’appuntamento davanti alla Galleria Dorica. Ed è qui che entrano in gioco i due agenti che bloccano il ragazzino e gli chiedono di tirare fuori il telefono e tutto quello che ha in tasca.