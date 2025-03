Ilfattoquotidiano.it - “I motori di ricerca tradizionali saranno una reliquia”, la sfida a Google di Perplexity AI

“Credo che idirimarranno, ma diventeranno meno rilevanti.una. Alla fine Yahoo esiste ancora, c’è chi lo usa. Quindi in molti continueranno a usare. Ma sarà più simile a un portale di navigazione web”. Parola di Aravind Srinivas, amministratore delegato diAI, che al Corriere della Sera descrive la sua piattaforma come un “matrimonio tra Wikipedia e ChatGPT”. Un nuovo motore diche, nella sua visione, rappresenta, “l’evoluzione dellaonline”, offrendo risposte dirette e citando le fonti delle informazioni. “Ricorrere ai link è stata una scorciatoia – spiega Srinivas – ma ora non ne abbiamo più bisogno grazie all’intelligenza artificiale. Siamo in grado di fare domande e ottenere risposte, che è quello che in fondo abbiamo sempre voluto”.