Lanazione.it - I giovedì del Cai con il libro di Beatrice Milani e Angiolo Naldi

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 10 marzo 2025 – Tutti i secondidel mese il Cai, Club Alpino Italiano di Arezzo, organizza serate, aperte a tutti, per parlare di montagna, cammini, sentieri e bellezze naturalistiche, racconti di viaggio, approfondimenti scientifici e culturali, libri, tra formazione e informazione legati al nostro territorio e non solo. Per questa serie di appuntamenti mensili de “Idel Cai” il prossimo 13 marzo alle 21 nella sede di via Fabio Filzi 28/2 ad Arezzo le guide ambientali ed escursionistichepresenteranno il primo volume della loro “Guida alla montagna cortonese” (edito da Betti). Una guida, già alla seconda ristampa, con indicazioni, racconti, curiosità, leggende e fonti tramandate dagli abitanti del posto che accompagna fino ai confini con le Foreste Casentinesi e l’Umbria, grazie anche al Sentiero 50 ritracciato e manutenuto proprio dal Cai di Arezzo, in una alternanza di colli valle, antiche strade, tracce antropologiche, monumenti e tante specie camminato lentamente e soprattutto rispettare la storia del territorio considerando che il Monte Ginezzo fa parte della rete Natura 2000 e quindi ricco di biodiversità.