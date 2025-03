Sbircialanotizia.it - I Fantastici 4, l’atmosfera retrò si accende tra nuovi concept art e debutto a Disneyland

Leggi su Sbircialanotizia.it

Un po’ di emozione, vero? Ci si ritrova a domandarsi come mai un’icona vintage come la New York degli anni Sessanta possa farci battere il cuore, eppure queiart la mostrano così viva che sembra di respirarne il fermento. Forse è merito del Baxter Building che campeggia fiero sullo sfondo, o magari è l’idea . L'articolo I4,sitraart eè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.