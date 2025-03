Movieplayer.it - I Fantastici 4: Gli Inizi, la New York alternativa e il Baxter Building nei concept art

Nuoviart ritraggono la Newispirata agli anni '60 mentre arriva l'annuncio che quest'estate i californiani ritroveranno la Prima Famiglia a Tomorrowland, nel parco tematico di Disneyland. Dopo aver appreso che in estate la Prima Famiglia Marvel sarà protagonista di Tomorrowland, attrazione del parco tematico Disneyland in California, un nuovoart approfondisce la conoscenza della Newdegli anni '60 e delBulding, ambientazione de I4: Gli. Secondo quanto anticipato, il cinecomic che lancerà la Prima Famiglia Marvel nell'MCU sarà ambientato solo sulla Terra e dopo Avengers: Secret Wars ci si aspetta che la squadra faccia della Sacra Linea Temporale la sua nuova dimora. "Fantastic Four: First Steps è stato ispirato da Tomorrowland di Disneyland.