Ilgiorno.it - I board (poco) femminili, in Lombardia parità lontana: “Fa meglio la Sardegna”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Di pochi decimali, ma al di sotto della media nazionale. La, terra d’eccellenza per antonomasia, non brilla per il numero di donne nei consigli d’amministrazione. A fotografare la situazione, il dossier presentato all’assemblea regionale di Manageritalia, gruppo che raccoglie le figure professionali di vertice delle aziende per iniziative di supporto al terzo settore. La capitale morale, che è anche faro economico del Paese, conta 19,9 figuresu 100 componenti dei, contro una quota italiana del 20,02.%. Uno scarto bassissimo, ma sufficiente a far piazzare Milano e le undici province che la circondano al dodicesimo posto nazionale, superate da realtà considerate, a torto almeno in questo campo, meno efficienti come, prima con il 22,6%, Molise (22,2%), ma anche Sicilia e Lazio, quarte a quota 21,9%.