Hockey pista: Trissino sbanca Lodi e vola in Serie A1

La 22esima giornata della stagione regolare dellaA1 2024-2025 disuè andata quasi tutta – in attesa di Forte dei Marmi contro Sandrigo, spostata al 25 marzo – in archivio. Un fine settimana ricco di emozioni, con incontri importanti a tutte le latitudini della classifica.Il risultato sicuramente più importante è il 2-3 con cui il, in rimonta, si è imposto al PalaCastellotti dicontro i padroni di casando a +11 in classifica, grazie alle zampate di Mendez, Malagoli e Gavioli.Poi un doppio 4-3: quello del Giovinazzo sul Viareggio e quello, nel posticipo, del Bassano sul Monza; in entrambi i casi le squadre di casa hanno sorriso strappando tre punti preziosi.Infine i blitz per 1-3 del Sarzana sul Novara e per 1-4 del Follonica sul Montebello, a cui aggiungere lo spettacolare 6-6 fra Grosseto e Valdagno.