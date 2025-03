Sport.quotidiano.net - Hockey. Amatori battuta. Beffa a Correggio

Leggi su Sport.quotidiano.net

bdlmodena 3 BDL: Salines, Pedroni M., Menendez, Cinquini, Righi, Caroli, Casari, Tudela, Holban, Pedroni F.; all.: Granell.MODENA: Moncalieri, Vaccari D., Malagoli P., De Pietri, Ehimi, Pochettino, Barbieri E., Vaccari M.; all.: Crudeli. Arbitro: Righetti M. (Sarzana/SP). Note: Espulsi: Tudela ed Ehimi per due minuti. Marcatori: 1° tempo Ehimi al 4’59", Barbieri E. al 14’44"; 2° tempo Righi al 1’45", Menendez al 4’42", Tudela al 15’14", Ehimi al 18’46", Casari al 22’39". Sconfittarda per una buona, nel derby sulla pista di: dopo un primo tempo ben giocato, e chiuso avanti 2-0, nella ripresa i gialloblù subiscono il ritorno dei padroni di casa, ma riescono a raddrizzare la gara, salvo poi farsi infilare stupidamente a due minuti dalla fine, perdendo un punto che sarebbe stato più che meritato.