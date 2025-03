Ilfattoquotidiano.it - “Ho perso parecchi chili. Faccio fatica in tutto. Trascorro una fase di meditazione dolorosa su quello che ho fatto e sul destino che mi attende”: Vittorio Sgarbi parla dall’ospedale

“Invecchiato, certamente, con voce grave, lenta e imnale”, così il giornalista Antonio Gnoli descrive. Su Robinson, l’inserto del quotidiano Repubblica, intervista il critico d’arte, nei loro incontri anche qualche visita in ospedale dove è stato ricoverato per una forte depressione. L’arte al centro ma sullo sfondo una carriera politica (deputato, sottosegretario, sindaco), un passato e presente da conferenziere e un curriculum lunghissimo da polemista sul piccolo schermo.Proprio in tv ha svelato la sua parte provocatoria e perfino sgradevole: “Non c’è dubbio. Non era una recita a teatro ma la rappresentazione del mio temperamento. Questo è stato il senso della televisione per me. Oggi la vedrei come una parte di me distante, come un calore di fiamma lontano. Oggi guardo le cose senza il desiderio di essere coinvolto.