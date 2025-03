Liberoquotidiano.it - "Ho perso 780 euro, aiutatemi a ritrovarli": Pupi Avati, l'appello spiazza Fabio Fazio

Leggi su Liberoquotidiano.it

Quello ospite diin studio a Che tempo che fa, sul Canale Nove, è unintimo e privatissimo. Tra momenti di ilarità e altri amari, ma mai disperati, il grande regista bolognese che ha compiuto 86 anni lo scorso novembre parla di sé attraverso il suo cinema e non solo. Si parte con un aneddoto divertente. "Considerato il grande ascolto di questo programma, ne approfitto", premette l'autore dell'ultimo L'orto americano, Domenica mattina, infatti, gli è successo una cosa spiacevole: "Mi è capitata una cosa particolare. - per usare le sue parole - Magari qualcuno dei presenti o qualcuno a casa è coinvolto. Stamattina ho780dentro una molletta. Chi li ha trovati, per favore, mi telefoni.". Al momento, non è dato sapere se l'sia stato raccolto da qualche anima pia, anche se lo stessosembrava scettico sulla riuscita dell': "Non credo.