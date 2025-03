Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto un sogno premonitore. Ho detto: ‘Andiamo a riprenderci l’imbecille’ e lui si è svegliato”: il racconto di Tiziana e Vittorio Emanuele Parsi a Domenica In

Il malore, il, il risveglio, l’amore perè tornato a parlare aIn di ciò che gli è accaduto tra la fine di dicembre del 2023 e l’inizio di gennaio del 2024 mentre stava presentando il suo ultimo libro – Madre Patria – a Cortina d’Ampezzo.accusò un dolore al petto, venne operato al cuore e finì in terapia intensiva. Si salvò, afferma lui “grazie al volto di”.“Ho sentito tre colpi sul diaframma, come fossi in apnea. Da sommozzatore sai che quando li senti devi riemergere, è l’ultimo avvertimento. Ho capito che c’era qualcosa di grave. Finita la conferenza, ho chiesto che si chiamasse un medico. È arrivata l’ambulanza”, ha rammentato il politologo che poi è finito in coma. “Un fiume melmoso, nero, che stava sotto i miei piedi, come Ulisse e Achille.