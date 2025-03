Inter-news.it - Highlights Serie A | Juventus-Atalanta 0-4: la figuraccia è servita!

, posticipo domenicale della ventottesima giornata diA, è finita 4-0 a favore della Dea. Bianconeri umiliati. Di seguito il video con i gol e glidella partita che si è giocata all’Allianz Stadium di Torino.SIGNORA UMILIATA – Allo Stadium si gioca una sorta di playoff per rimanere in corsa scudetto insieme a Inter e Napoli, che hanno vinto rispettivamente contro Monza e Fiorentina. A Torino va in scena un succulento. Spoiler: è un dominio assoluto della Dea. La prima occasione della partita capita sui piedi di Zappacosta, che si accentra e calcia col destro, ma il tiro viene fuori strozzato. Al ventunesimo è la volta di Lookman provarci, ma la conclusione del nigeriano è centrale e finisce tra le braccia di Michele Di Gregorio. Al 29? cambia la partita: mani in area di rigore di McKennie e per Sozza è rigore.