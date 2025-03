Inter-news.it - Highlights Serie A | Empoli-Roma 0-1: decide la fiammata di Soulè

Leggi su Inter-news.it

, partita delle 18 e valida per la ventottesima giornata di campionato, è finita 0-1 grazie al gol flash di. I giallorossi non si fermano. Di seguito il video con i gol e glidella partita che si è giocata allo Stadio Ennio Castellani.NON SI FERMA – Altra prova convincente per lache vince 1-0 in casa contro l’. L’avvio di gara è fulminante per la, che passa in vantaggio dopo appena un minuto. Matías Soulé, sempre più decisivo, trova l’angolo giusto con un sinistro chirurgico, battendo Silvestri e portando avanti i giallorossi. Un gol che indirizza subito la partita e consente agli uomini di Ranieri di gestire il possesso con autorità. L’fatica a reagire e lasfiora più volte il raddoppio. Shomurodov colpisce una traversa clamorosa, mentre Pellegrini spreca una buona occasione davanti alla porta.