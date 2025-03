Quotidiano.net - Harlem Globetrotters nominati Ambasciatori di Buona Volontà dalla FAO

Glisono statidall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao)diGlobale, "riconoscendo l'impegno del team statunitense nel sensibilizzare l'opinione pubblica sull'insicurezza alimentare, lo spreco alimentare e l'importanza di diete sane". L'annuncio è stato dato domenica, durante l'intervallo dello spettacolo, di fronte a circa 8000 spettatori e appassionati di basket al Palazzo dello Sport di Roma con il Direttore Generale della Fao Qu Dongyu che si è unito al campo centrale della squadra. Formati nel 1926, glisono "un'iconica squadra di basket da esibizione nota per la loro distintiva miscela di basket, commedia, atletismo e teatralità". "Fuori dal campo, usano invece lo sport - sottolinea una nota - come veicolo per un cambiamento positivo e un impatto sociale, il loro programma in prima serata della Nbc, vincitore di un Emmy Award, Play It Forward, ad esempio, mette in evidenza i loro sforzi umanitari globali".