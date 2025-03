Ilrestodelcarlino.it - Harakiri Vigor, pareggio che sa di sconfitta

1TERMOLI 1(4-3-3): Campani 5,5, Fernandez 5,5, Pjetri 5 (30’st Tomba s.v.), Magi Galluzzi 5,5, Rotondo 5,5 (29’st D’Errico s.v.), Furini 6 (32’st Subissati s.v.), Gonzalez 6, Carnevale 6,5 (21’st Tenkorang 5), Gasparroni 6 (29’st Beu s.v.), Pesaresi 6, Ferrara 7,5. All. Antonioli TERMOLI (3-5-2): Palombo 6,5, Allegretti 4, Magnani 6,5, Sicignano 6, Galdo 6, Keita 6 (41’st Traini s.v.), Esposito 6 (36’st Biaggi s.v.), Ricci 7 (30’st Hysaj s.v.), Mariani 6, Volpe 6 (45’st Zammarchi s.v.), Cancello 5,5 (21’st Ferchichi 6). All. Mosconi Arbitro: De Stefanis di Udine Reti: 26’st Ferrara (V), 28’st Ricci (T) Note: Ammonito Carnevale (V). Espulso Allegretti (T). Lapareggia, ma il clima al ’Bianchelli’ è lo stesso che si respira dopo una. Un errore difensivo vanifica tutti gli sforzi; il Termoli ringrazia e porta avanti la sua striscia positiva, mentre ai senigalliesi rimane tanto amaro in bocca.