Ilgiorno.it - Guzzardo all’Unione dei Comuni: "Discariche, tolleranza zero"

Combattere lo scarico abusivo di rifiuti, fra campagne e paesi, l’obiettivo numero uno. Ma nelle “linee guida“ del comandante della polizia locale dell’Unione deiAdda Martesana Salvatore, tornatodopo qualche anno trascorso in altra sede, c’è molto altro: check e revisione totale della segnaletica stradale, interventi specifici in aree a rischio inquinamento, attività di sicurezza. Da questa settimana anche in collaborazione, oltre che con gli altri corpi di polizia d’area, anche con l’Associazione nazionale carabinieri di Melzo: la firma della convenzione fra, polizia locale e Anc è stata firmata l’altro pomeriggio, alla presenza dei tre sindaci del bacino: Lorenzo Fucci (Liscate), Angelo Caterina (Pozzuolo) e Michele Avola (Bellinzago). Il comandante, come si diceva, è tornato “alla base“ da qualche mese dopo una lunga assenza.