Ilgiorno.it - Guido Bardelli, addio e accuse: “Divulgate mie chat private, Costituzione non rispettata”

Milano, 10 marzo 2025 – Adesso è ufficiale, al di là delle pratiche formali:non è più l’assessore alla Casa del Comune di Milano. Lo ha annunciato in consiglio comunale, durante una seduta in cui sono stati affrontati gli ultimi sviluppi dell’inchiesta Urbanistica, a partire dall’arresto dell’ex vicepresidente della commissione comunale Paesaggio Giovanni Oggioni. Nelle carte dell’indagine, il nome diè presente in più di un’occasione. Così come sono presenti le sue. In una di queste l’ormai ex assessore e l’architetto finito ai domiciliari si scambierebbero opinioni riguardo un presunto piano per far cadere la giunta Sala. I tre punti, non indagato, ha espresso la sua irritazione riguardo la diffusione ai media di dialoghi privati. "Ho a cuore che la giunta possa proseguire la sua azione, rimetto il mio mandato a beneficio della libertà e serenità di tutti”, ha detto l’ex esponente della giunta Sala, rimasto in sella nemmeno nove mesi, visto che fu nominato nel giugno dell’anno scorso al posto di Pierfrancesco Maran, eletto all’europarlamento.