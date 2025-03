Tpi.it - Guida la bici in stato di ebrezza: ciclista genovese condannato a 2 mesi di carcere e 1.100 euro di multa

laindia 2diUn insegnante precario di Genova èa 2die a pagare una maxida 1100dopo essere risultato positivo all’alcoltest mentre si trovava in sella alla sua. A raccontare l’incredibile vicenda è La Repubblica, secondo cui, il 6 ottobre scorso, l’uomo, un 37enne, è andato a festeggiare con gli amici dopo aver ricevuto un incarico annuale.“Sapevo che avrei bevuto alcol e avevo scelto di prendere la, quella con il cestino davanti che uso per portare i figli. Dopo l’aperitivo sono risalito in sella. Ero quasi arrivato a casa quando ho scorto una pattuglia della polizia locale. Avrei potuto girare e cambiare strada, ma sarebbescorretto. Mi hanno fermato, sono risultato positivo all’alcoltest.