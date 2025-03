Ilfattoquotidiano.it - Guerriglia fra ultras a Fasano dopo il match col Brindisi: bombe carta e scontri, le immagini della violenza senza limiti per le strade

Scena diurbana domenica 9 marzo adove era in programma la gara di calcio tra la formazione di casa e il, valevole per il campionato di Serie D (girone H). La partita è stata sospesa sul punteggio di 2 a 0 in favore delper le violenze dei tifosi ospiti, responsabili del lancio di oggetti e fumogeni in campo, in protesta contro la loro squadra ormai quasi retrocessa. Le scene più gravi però si sono viste, all’esterno dello stadio e per lecittà: glini si sono riversati per le vie di, lanciandocarte e arrivando a contatto con i sostenitori di casa. Come si vede nelle, ci sono statianche molto violenti. Ci sono alcuni feriti: nessuno sarebbe in pericolo di vita.“IlFC – si legge in una nota – condanna con fermezza gli inqualificabili episodi diavvenuti questo pomeriggio nel settore ospiti dello stadio Vito Curlo durante il derby contro il Città di