Ilfattoquotidiano.it - Guerra dei dazi, La Cina risponde a Trump: tariffe tra il 10% e il 15% sui prodotti agricoli per colpire gli elettori del Tycoon

Dopo idi Donaldsulle merci cinesi (ma anche canadesi e messicane), Pechinocon la stessa moneta: oggi entrano in vigoredel 10-15% a carico di alcuniamericani. È l’ultima rappresaglia contro la mossa Usa che ha appena doppiato al 20% lesu tutto l’import verso gli Stati Uniti di beni made in China. La giustificazione ufficiale è l’incapacità del Dragone di fermare i flussi del fentanyl, la droga sintetica che responsabile di circa 100mila morti all’anno in America.Pechino colpisce l’agricoltura:ottimista, verso l’incontro con Xi – Nel mirino della Repubblica popolare sono finiti soia, sorgo, carne di maiale e manzo,ittici, frutta, verdura elattiero-caseari tutti colpiti al 10%, mentre pollame, grano, cotone e mais sono nel gruppo di aliquota al 15%.